В России за сутки выявили 6562 новых случая коронавируса

Москва, 8 июля. В 84 регионах России за последние сутки выявлено 6 562 новых случая коронавируса. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Уточняется, что 27,6% из них не имели клинических проявлений болезни. Число полностью выздоровевших от COVID-19 пациентов увеличилось на 8631 человек и теперь составляет 472 511. Количество летальных случаев выросло на 173 — до 10 667.

Таким образом, общее число случаев коронавируса в России с начала эпидемии составляет 700 792.

Ранее эксперты неоднократно обращали внимание, что количество выявляемых случаев коронавирусной инфекции говорит в первую очередь о высоком уровне тестирования. По последним данным, в РФ проведено уже более 21,7 млн тестов на COVID-19.