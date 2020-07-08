Порошину в платье с глубоким декольте назвали «роскошной девочкой»

Москва, 8 июля. Известная российская актриса, звезда сериала «Всегда говори «всегда» Мария Порошина показала поклонникам фото в платье с глубоким декольте.

Порошина вызвала большой интерес поклонников. На опубликованном снимке она сидит в кресле в шикарном золотом платье.

Артистка в шутку поинтересовалась у поклонников, какая у них погода. Порошину осыпали восторженными комплиментами.

«Мария Порошина самая красивая женщина в мире», — заявила подписчица. «Шикарно и солнечно выглядите! У нас прохладно намечается дождик! Питер как он есть!» — ответил другой фанат. «Роскошная, утонченная, изысканная девочка», — добавила еще одна поклонница.

Сорокашестилетняя Порошина родила пятерых детей и по-прежнему активно снимается в кино. У нее есть дочь от коллеги по актерскому цеху Гоши Куценко — Полина. Девушка пошла по родительским стопам и тоже стала актрисой.

Еще троих детей Порошина родила от актера Ильи Древнова. Последний ребенок родился в 2019 году, имя отца мальчика артистка не раскрывает.