Нагиев официально признал свою внебрачную дочь Миру

Москва, 8 июля. Телеведущий Дмитрий Нагиев признал дочь от отношений с Анной Спектор Миру. Как пишут средства массовой информации, звезда тщательно скрывает подробности своей личной жизни.

Согласно официальной информации, он был женат один раз — на матери своего сына Кирилла — Алисе Шер. Пара разошлась около 10 лет назад.

При этом журналисты пишут, что у Нагиева есть еще двое внебрачных детей: сын от Натальи Коваленко, которого зовут Марк, и дочь от отношений с Анной Спектор. По данным KP.Ru, Нагиев признал дочь Миру и дал ей свою фамилию, хоть и не женился на матери своего ребенка. Около двух лет назад представители СМИ смогли впервые заснять Нагиева с дочерью. Девочка живет в подмосковном поселке, где Нагиев купил двухэтажный дом. Сам артист там появляется очень редко.

Ранее Нагиев впервые рассказал о своей возлюбленной. Звезда предпочитает не говорить ни о жене, ни о детях, поэтому постоянно появляются разные слухи о якобы его многочисленных романах. При этом недавно телеведущий в откровенном интервью рассказал о любимой. Во время самоизоляции он снимал проект «Нагиев на карантине» и не показал женщину. Однако позже он объяснил это СМИ. Нагиев подчеркнул, что ценит дружбу, а его женщина — его лучший друг.

Также Нагиев признался, что ему было сложно исполнять роль самого себя в новом сериале «Нагиев на карантине».

Режиссер проекта Сарик Андреасян рассказал, что съемки сериала начались в конце апреля и проходили непосредственно в загородном доме Нагиева. Он также уточнил, что во время них соблюдались необходимые меры безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции.