Олейник назвал единственный способ предотвратить раскол Украины

Киев, 8 июля. Киеву необходимо поменять оценку событий 2014 года, иначе распад Украины продолжится, и страна не сможет объединить территории. Таким прогнозом поделился бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник на своей странице в Facebook.

«Пока не поменяется Украина с точки зрения оценки того, что произошло в 2014 году, не будет никакого объединения территорий. Это уже разные по пониманию ситуации территории. Как отрезанный ломоть с точки зрения детей и родителей», — подчеркнул Олейник.

По словам экс-депутата Рады, для объединения страны нужны мощные общие ценности, которых на Украине с каждым днем становится меньше. В качестве примера Олейник привел Донбасс, жители которого не обременены языковыми ограничениями.

Также политик подчеркнул, что в этом регионе нет национализма и такого разгула преступности, как на Украине. По мнению Олейника, именно поэтому Донбасс не стремится вернуть все обратно и предпочитает самостоятельно преодолевать экономические трудности.

«Отделились, стали обустраивать свою жизнь. А когда им предлагают объединиться, становится жалко собственных приобретений и опыта самостоятельной жизни», — цитирует экс-депутата «ПолитРоссия».

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров объяснил в интервью Федеральному агентству новостей, почему украинцы считают, что их страна раскалывается. По его словам, такое мнение вызвано слабой общегосударственной властью Украины.