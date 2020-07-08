Политолог заявил о выборе Украиной пути унижения и сползания в Средневековье

Украина могла бы стать примером инновационного развития на постсоветском пространстве, но выбрала путь унижения и сползания в Средневековье. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политолог Андрей Иванов.

«Жестоко обманули»

Украинцев «жестоко обманули» на президентских выборах 2019 года. С таким заявлением выступила председатель фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко.

По ее словам, Украина сегодня ничего не производит. Поэтому стране приходится все импортировать, включая овощи и фрукты, несмотря на «уникальную землю», на которой все это можно выращивать.

Тимошенко подчеркнула, что ее команда готовит антикризисный план, в котором по пунктам будет расписано, как выйти из сложившейся ситуации.

«Мы готовимся к тому моменту, когда люди разберутся, как их жестоко обманули на прошлых президентских выборах, как поставили людей, которые являются марионетками, — они не самостоятельны», — сказала Тимошенко.

Сельская ментальность

Как отметил Андрей Иванов, украинцы давно оказались обмануты. Но суть обмана в украинской националистической идеологии, которая фактически сводится к селянству. Украинцы могли бы стать примером инновационного развития на постсоветском пространстве, но выбрали путь унижения и сползания в Средневековье.

«И дело не в президенте, не в его личности, а исключительно в самой идее жить за счет других. Украинцев действительно обманули. Но это тот случай, когда обманываться рады. И Донбасс фактически ушел от Украины именно по этой причине. Не могут люди с городской культурой смириться с сельской ментальностью», — пояснил Андрей Иванов.

На Украине идет навязывание именно сельской культуры. Кому-то, признает эксперт, это нравится. Но большинство просто тошнит от самой предложенной идеи украинской государственности.

«И люди бегут. В Донбасс, в Россию, в Европу. Только лишь бы не видеть всей этой мерзости села. Тимошенко права в том, что украинцев обманули. Но сама она не предлагает нормального пути развития, способного сплотить украинский народ. Она вроде в оппозиции, но фактически выступает за те же идеи, что имеют место во властных кругах Киева», — заключил Андрей Иванов.

Отказ от Евроинтеграции

Политолог Юрий Якорь назвал заявление Тимошенко предвыборным ходом.

«Мол, Зеленский — марионетка, а вот я — настоящий независимый политик. Понятно, что все это неправда. Здесь любопытно заявление о необходимости развивать сельское хозяйство. В общем-то эта отрасль народного хозяйства плохо развивается в глобальной экономике. Тимошенко фактически отказывается от лозунгов евроинтеграции и выходит на другие категории населения», — считает политолог.

По мнению эксперта, для того, чтобы стать сельхоздержавой, надо закрывать рынок для иностранных овощей, фруктов и мяса. Потому, что технологии стоят денег, и у фермера их нет или почти нет, а вести ценовую войну ему не под силу.