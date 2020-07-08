Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после ДТП на Садовом кольце

Москва, 8 июля. Близкая подруга Михаила Ефремова, ресторатор Татьяна Беркович рассказала о первых минутах после страшного ДТП на Садовом кольце, которое артист устроил ровно месяц назад.

По ее словам, она до сих пор до конца не понимает, что произошло. Когда приехала на место аварии, то увидела Ефремова в полицейской машине, он сидел на заднем сиденье.

«Подошла и спросила у него: «Ты как?» И увидела у него такой ужас на лице. Это был человек, который только что получил дубиной по голове. Пощупала его», — рассказала Беркович .

Ефремов спросил ее, что с мужчиной из другой машины и попросил ее поехать к нему в больницу. Всю ночь Беркович пробыла в СКЛИФе (НИИ им. Склифосовского).

«Мы не думали, что Сергей умрет. И врач так себя вела — сказала, что тяжело травмирован, но не при смерти... Утром мне позвонили, сообщили, мол, не спасли», — добавила она в интервью StarHit.

Говоря о пристрастии Ефремова к выпивке, подруга артиста заявила, что люди имеют ошибочное представление о нем, как о пьянице.

«Да, Михаил любит выпить. <...> Для русского человека выпивка — определенная составляющая часть характера. <...> Если бы Ефремов был запойным, то его давно перестали бы звать в проекты», — считает Беркович.

Напомним, страшная авария на Садовом кольце в Москве произошла вечером 8 июня. Ефремов сел за руль, находясь в состоянии опьянения. Он вылетел на встречку, где протаранил фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина умер в больнице.

Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в его анализах были выявлены следы кокаина и марихуаны.

В отношении актера возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Случившееся вызвало большой общественный резонанс. Многие общественные деятели высказались за то, чтобы Ефремов отвечал за свои действия по всей строгости закона и сидел в тюрьме. В частности, попытки актера оправдаться в этой ситуации резко осудил радиоведущий Сергей Стиллавин. По его словам, они выглядят инфантильно и нелогично. Публицист Анатолий Вассерман убежден, то вина Ефремова куда серьезнее, чем совершение одного громкого ДТП со смертельным исходом.