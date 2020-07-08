Поплавской стало «противно и погано» после отказа Ефремова признать вину за ДТП

Москва, 8 июля. Актриса и телеведущая Яна Поплавская призналась: ей «противно и погано» осознавать, что Михаил Ефремов не признает своей вины в смертельном ДТП. Об этом она написала в Instagram.

«Есть люди, у которых страх вымещает все — и данное слово, и раскаяние, и стыд… И последнее, что делает человека человеком, — покаяние за содеянное. Заявить о своей невиновности??» — поразилась актриса.

Поплавская отметила, что никогда бы не поверила в саму возможность подобного решения «после такой страшной пьяной аварии и гибели еще очень молодого мужчины».

«Но страх тюрьмы и наказания оказался сильнее того человека, который был когда-то Михаилом Ефремовым. Самое страшное — отказаться от самого себя. Мне противно и погано внутри, когда я вижу подобное. P.S. Адвокат всегда транслирует то, что было согласовано с его клиентом!!!» — резюмировала она.

Михаил Ефремов в итоге отказался признавать свою вину в аварии 8 июня в центре Москвы, хотя спустя несколько дней после трагедии говорил об обратном. Адвокат семьи погибшего в ДТП с актером водителя Александр Добровинский заявил телеканалу «360», что защитник артиста Эльман Пашаев ведет «подковерные игры», чтобы Ефремов смог избежать тюремного срока и «выйти сухим из воды».

Сразу после аварии против актера было возбуждено уголовное дело. Проверка показала, что он находился за рулем своего внедорожника в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам взять под контроль расследование дела о ДТП с участием артиста, подчеркнув, что виновники подобных преступлений должны отвечать по всей строгости закона.