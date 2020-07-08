Коронавирус выявили у гитариста группы «Чайф»

Москва, 8 июля. Гитарист и основатель легендарной рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов заболел коронавирусом. Об этом он написал в Facebook.

Бегунов рассказал, что он стал «частью статистики», у него выявили COVID-19 и одностороннюю пневмонию. Однако консультации врачей помогли остановить болезнь в самом начале. Музыкант вовремя начал принимать антибиотики, поэтому вирус поразил только 10% легких.

Гитарист призвал внимательно относиться к своему здоровью. Он считает, что в вопросе о вирусе не должно быть скептицизма.

«Не слушайте бессмертных идиотов, которые говорят, что этого всего нет», — сказал Бегунов, его слова передает «Пятый канал».

Ощущения во время болезни настолько неприятные, что он не пожелал бы этого даже врагу.

Напомним, что музыканты «Чайфа» неоднократно давали онлайн-концерт в поддержку медиков и пациентов с коронавирусом. В апреле Бегунов и его команда записали гимн самоизоляции.

Ранее сообщалось, что в апреле у певицы Надежды Бабкиной выявили двустороннюю пневмонию. Болезнь протекала очень тяжело, поэтому медикам пришлось ввести артистку в медикаментозную кому.

Сейчас Бабкина выздоровела и вернулась к полноценной жизни, она появляется на российском телевидении и выходит в свет.