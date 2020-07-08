Доктор Мясников предупредил о новых вирусах, которые могут прийти из Китая

Москва, 8 июля. Доктор Александр Мясников рассказал, что из Китая могут прийти вирусы, в разы страшнее COVID-19 и бубонной чумы. По его словам, коронавирус можно считать учениями, которые показывают, что мы вообще ни к чему не готовы. Как пишет KP.Ru, он уточнил, что следует бояться сообщений из Китая о новом свином гриппе.

«Потому что, если он придет, это будет пандемия, это будет вспышка с миллионом смертей. Лекарств нет, вакцины нет, убивает не как COVID-19 — пожилых и немощных, убивает детей и молодых», — подчеркнул он.

Ранее известные российские эпидемиологи и вирусологи назвали места с повышенным риском заражения коронавирусной инфекцией. Ученые сходятся во мнении, что несмотря на снятие большинства ограничительных мер, многие общественные места остаются опасными в плане заражения коронавирусом. На первом месте в «неблагополучном рейтинге» — помещения, которые плохо или редко проветриваются.

Эксперт подчеркнул, что ситуация осложняется тем, что многие россияне «расслабились» и перестали использовать медицинские маски.

По мнению ученых, третьи по опасности возможного заражения — бары, рестораны и ночные клубы, где проходят вечеринки. Также подхватить коронавирус можно в храмах при большом скоплении прихожан во время богослужения. Эксперты напомнили, что заразными могут быть люди без симптомов — они считают себя здоровыми и продолжают проявлять социальную активность.