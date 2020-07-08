Шерин предложил США навести порядок у себя, а не пытаться «сдерживать» Россию

Власти США не могут навести порядок даже внутри собственного государства, а поэтому ни о каком «сдерживании» России речи идти не может. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал депутат Госдумы Александр Шерин.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на доклад главы Пентагона Марка Эспера, который отчитался об успешном «сдерживании» России за первый год нахождения на посту министра обороны США.

«За прошедший год министерство [обороны США] сдержало агрессивные действия, совершаемые странами-изгоями, такими как Северная Корея и Иран, а также близкими конкурентами Россией и Китаем», — говорится в заявлении Эспера на сайте ведомства.

Шеф Пентагона также добавил, что главной задачей на своем посту считает реализацию Стратегии национальной безопасности в «эпоху соперничества великих держав». В связи с этим, Россия и Китай, по его мнению, являются главными конкурентами Соединенных Штатов.

Оценивая слова Марка Эспера, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин подверг сомнению возможности Пентагона «сдерживать» Москву и Пекин.

«Китай — крупнейшая страна по численности населения, а Россия — самое большое государство по территории, и страна еще богата природными ресурсами. Ко всему прочему, Россия победила фашизм. Как можно говорить в отношении нашей страны, что кто-то ее там сдержал? Как вообще возможно сдержать государство, которое обладает ядерным оружием и запускает корабли в космос? Ну пусть тогда себе Пентагон припишет, что он сдержал ледники в Арктике. А может благодаря их стараниям Мадагаскар и Австралия никуда не сместились. Примерно такие достижения американцы могут себе записать», — выразил мнение Шерин в беседе с ФАН.

На фоне уличных протестов в США видно, что «американцы своих чернокожих сдержать не могут, когда те ставят их на колени», говорит парламентарий. Но при этом собеседника ФАН удивляет, что в Пентагоне говорят о «сдерживании» каких-то чужих государств, а тем более ядерных держав.

«По факту сейчас мы видим состояние американских властей, вооруженных сил и органов правопорядка. Страна находится практически в процессе гражданской войны, когда там сносят памятники, избивают людей по расовому признаку. Если государство внутри себя не имеет возможности навести порядок, то как оно может рассуждать на предмет сдерживания каких-то стран. Американцы, наверное, охотятся за неуловимыми мстителями, которые никому не нужны», — отметил депутат.

Шерин не исключил, что деньги в бюджете оборонного ведомства США под «сдерживание» России закладываются не просто так, а в коррупционных целях.

«Часть денег распределяется под этим предлогом среди тех бизнес-структур, которые финансируют определенную политическую партию. Есть представители бизнеса, которые спонсируют республиканцев, а есть те, кто финансирует демократов. Когда американцы приходят к власти и получают возможность распределять денежные потоки, то они начинают придумывать разные истории по поводу того, куда потратить деньги. Сдерживание России — это уникальная статья, ведь ее не проверишь и не опровергнешь. Поскольку Россия не собиралась ни на кого нападать, то нас очень удобно сдерживать», — подчеркнул парламентарий.

Ранее официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман заявил, что вывод 9 500 американских военнослужащих из Германии «усилит» сдерживание России, укрепит блок НАТО и «успокоит союзников».

Напомним, глава Белого дом Дональд Трамп планирует сократить численность американского воинского контингента в ФРГ до 25 тысяч человек, если Берлин не возьмет на себя расходы по его размещению и не увеличит оборонный бюджет в соответствии с договоренностями в рамках НАТО.