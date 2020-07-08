Эксперт объяснил, как Киев провоцирует Россию на войну с Украиной

Киев, 8 июля. Киев убеждает украинцев в неизбежности войны с Россией и постоянно провоцирует Москву на начало конфликта. Об этом заявил экономист Максим Гольдарб в эфире украинского телеканала КРТ.

Во-первых, эксперт возмутился ситуацией с водоснабжением Крыма, который в 2014 году воссоединился с Россией в результате законного референдума.

«В XXI веке перекрывать людям воду — это дикарство!» — заявил экономист.

Гольдарб надеялся, что президент Украины Владимир Зеленский решит эту проблему и «внесет новую струю в болото», созданное его предшественником Петром Порошенко, однако изменений не наблюдается.

«Перекрывается вода в Крым, и тем самым создаются какие-то условия, как специально, в надежде на то, что «а вдруг наедут». У меня нет другого объяснения здравого», — сказал эксперт.

Гольдарб подчеркнул, что есть разные пути решения проблемы водоснабжения полуострова, например, воду можно было бы продать или обменять на газ.

«Нет, надо создать условия, которые, по мнению американских аналитиков военных, европейских аналитиков военных, украинских аналитиков военных могут повлечь за собой реальную войну. А после этого кричать на всю страну «ой-ой-ой, на нас скоро нападут!», — цитирует экономиста «ПолитНавигатор».

Также эксперт прокомментировал слова командующего Военно-морских сил Украины (ВМСУ) Алексея Неижпапы. Ранее главком ВМСУ заявил, что украинский флот ведет подготовку к масштабной войне с Россией, напоминает НСН. По словам Неижпапы, РФ якобы планирует вторжение в Херсонскую область, чтобы захватить Северо-Крымский канал. Также командующий ВМСУ пригрозил большим количеством жертв, пишет Infox.ru.

По мнению Гольдарба, таким образом Киев «раздувает костер войны», которая вряд ли нужна Украине, поскольку страна и так «еле дышит».

«Все информационное пространство наше напичкано подобными вещами. Такое ощущение, что пытаются сформировать у украинцев мнение о том, что война неминуема», — отметил эксперт.

В заключении экономист подчеркнул, что все это нужно людям, которые хотят разграбить Украину на фоне боевых действий или с помощь войны спрятать следы предыдущих преступлений.