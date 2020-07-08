Тарасенко оценил шансы на продление выплат семьям с детьми до 16 лет в августе

Предложение выплаты третьего единовременного пособия на детей до 16 лет оправдано в связи с проблемами занятости населения в России из-за пандемии коронавируса. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Михаил Тарасенко.

Такова была реакция собеседника ФАН на просьбу россиян в социальных сетях продлить выплаты для семей, которые воспитывают детей до 16 лет. Как известно, российские семьи получили помощь от государства в размере 10 тысяч рублей в июне и июле. Многие граждане страны уверены, что в августе такие пособия будут как никогда кстати. В преддверии учебного года выплаченные деньги могли бы покрыть часть расходов на сбор ребенка в школу. Россияне уже отправляют соответствующие обращения в администрацию президента.

«Спасибо за помощь, Владимир Владимирович. Но к школе не помешало бы еще выплатить. Детей в школу собрать», — пишут комментарии пользователи сетей.

Член комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Михаил Тарасенко выразил уверенность, что есть вполне реальные основания для продления единовременных выплат российским семьям с детьми до 16 лет на август.

«У нас еще остаются определенные ограничения, связанные с эпидемией коронавируса. Так, не в полной мере восстановлена работа многих отраслей экономики. Это значит, что еще существуют проблемы с занятостью населения. Поэтому такие предложения обоснованы. Дальше государство в лице законодательной и исполнительной власти будет анализировать, какие направления поддержки россиян являются более приоритетными. Но сама по себе постановка вопроса достаточна корректна и оправдана», — заявил Тарасенко в интервью ФАН.

Вопрос об утверждении пособий российским семьям на август уже поднимался в Госдуме и органах исполнительной власти, признался парламентарий. При этом все будет зависеть от экономических возможностей страны.

«Мы еще не располагаем анализом расходов государственного бюджета после выплат в июне и июле. Но будем говорить оптимистично, такие средства будут найдены», – заверил собеседник ФАН.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева напомнила, что в России действует программа «Десятилетие детства», которая была создана по инициативе президента Владимира Путина.

«В плане есть раздел «благополучие семьи», где предусматриваются соответствующие меры поддержки семьям. Помощь им может быть оказана в любом виде. Речь идет не только об единовременной выплате, пособия могут приобрести постоянный характер для определенных категорий семей, — объясняет Окунева. — Кроме того, после всенародного голосования были также поддержаны поправки в Конституцию о приоритете семьи и детства в стране. В связи с этим, политика, направленная на совершенствование мер поддержки, будет дальше реализовываться».

Напомним, с 1 июля Пенсионный фонд России начал осуществлять единовременные пособия семьям с детьми до 16 лет. На каждого ребенка государство выделило 10 тысяч рублей. При этом для получения выплаты не нужно подавать никакие заявления и обращения. Родители, усыновители и опекуны, которые получили аналогичную выплату в прошлом месяце, могут просто ждать ее автоматического зачисления в июле.