Лазарева заметили в компании Малиновского на отдыхе в Сочи

Москва, 8 июля. Певец Сергей Лазарев проводит отдых в Сочи вместе со своим коллегой, моделью и, как считают многие поклонники, партнером Алексом Малиновским. Мужчину заметили в Instagram экс-солиста группы Smash.

Фанаты Лазарева давно подозревают, что у певца роман с Малиновским, поскольку часто видели мужчин вместе. Как пишет портал News.ru, прошлое лето они провели в США, но не показывали друг друга в социальных сетях. Их выдавали снимки, которые были сделаны в одних и тех же местах.

В этой поездке звезды показывают друг друга в Stories, веселясь на яхте, танцуя, практикуя прыжки в Черное море и вместе исполняя песни. При этом общие снимки в ленту по-прежнему не выкладывают, зато комментируют фото.

Вместе с мужчинами на популярном российском курорте отдыхает похожая на Леру Кудрявцеву блондинка.

Ранее Лазарев опубликовал откровенное и одновременно романтичное фото, которым сразил фолловеров. Он снялся в кровати полностью обнаженным, прикрыв интимные места одеялом. Таким образом певец поделился с поклонниками, что устал от жары, пишет портал «Утро.ру». Этот снимок артист, скорее всего, сделал еще в Москве.

Тем временем отечественные курорты в связи с пандемией освоили многие российские знаменитости. Телеведущая Анфиса Чехова отдохнула в Адлере, актриса Анна Банщикова опубликовала фото с озера Абрау (Краснодарский край). В то же время певице Жасмин удалось улететь в Израиль, поскольку там у нее живут родственники. Такое путешествие пока остается доступным немногим, поскольку полеты за рубеж по-прежнему приостановлены из-за коронавируса.