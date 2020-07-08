Военный эксперт увидел признаки подготовки Украины к еще более серьезной войне

Киев в последнее время целенаправленно срывает весь переговорный процесс по Донбассу. Украинские власти требуют пересмотра Минских соглашений и включения в число посредников США и Великобритании. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Военная помощь

Демократы в палате представителей Соединенных Штатов предложили увеличить размер помощи Украине по военной линии на 25 миллионов долларов — до 275 миллионов. Такая информация следует из проекта американского военного бюджета на 2021 финансовый год. Документ был опубликован в среду на сайте комитета по ассигнованиям.

Ранее ежегодно на эти цели выделяли 250 миллионов долларов.

«Средства в размере 275 миллионов долларов, из которых 137,5 миллионов должны оставаться доступными до 30 сентября 2021 года, будут предназначены для инициативы помощи Украине в сфере безопасности», — говорится в тексте документа.

Предполагается, что увеличенная сумма пойдет на подготовку личного состава, логистическую поддержку, предоставление вооружений, а также поддержку в разведывательной сфере военных и «сил национальной безопасности» Украины.

Украина готовится

Как отметил Сергей Простаков, шаги демократов США и киевских властей можно смело считать полностью согласованными. Майдан и превращение Украины с его помощью в антироссийский плацдарм были осуществлены при демократической администрации Барака Обамы, в которой вице-президент Джо Байден, сейчас претендующий на высший пост, отвечал именно за Киев.

«Отношения с Украиной для демократической части элиты США стали не только геополитическим направлением, но и обросли коррупционными связями, позволяя осуществлять различные незаконные схемы. Поставки оружия — это не только поддержание высокого накала конфликта, но и немалые средства. Поэтому действия демократов имеют вполне понятные причины», — пояснил Сергей Простаков.

По словам военного эксперта, команда же президента Украины Владимира Зеленского, судя по ее последним шагам, сделала окончательную ставку на победу Байдена на президентских выборах. Многократно усилились обстрелы на линии соприкосновения донбасского конфликта с украинской стороны. Это уже привычно служит поводом для абсолютно циничных и наглых обвинений в адрес ДНР, ЛНР и России.

«Киев последнее время целенаправленно срывает весь переговорный процесс, требуя пересмотра Минских соглашений и включения в число посредников США и Великобритании. Лозунги быстрого достижения мира, под которыми Зеленский пришел к власти, теперь уже полностью преданы забвению. Украина готовится к еще более серьезной войне. Главным же выгодополучателем этого станут демократические элиты США, делающие ставку на конфликт с Россией чужими (в данном случае украинскими) руками. А на поставках оружия они вполне могут и увеличить свое личное благосостояние за счет американского и украинского бюджетов», — заключил Сергей Простаков.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.