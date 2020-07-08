Россиянам рассказали о правилах торговли сахарной ватой и квасом

Москва, 8 июля. Торговля сахарной ватой и квасом, привычная для летнего сезона, требует соблюдения определенных правил. Об этом рассказали в Роскачестве.

Как уточнили специалисты, аппараты по изготовлению сахарной ваты — это нестационарные торговые объекты. В ведомстве добавили, что в связи с пандемией, продавцы, кроме специальной одежды, должны быть обеспечены перчатками и масками.

«Руки и/или перчатки должны обрабатываться кожными антисептиками каждые два часа», — добавили эксперты.

Если уличные продавцы нарушают санитарно-эпидемиологические требования, необходимо написать жалобу в управление Роспотребнадзора по месту жительства. Кроме того, в Роскачестве объяснили, что очистка бочки для кваса предусматривает ополаскивание емкости, обработку паром и специальными моющими средствами, а после заправки на ее крышке ставится пломба, гарантирующая чистоту напитка. Бочки должны быть теплоизолированы.

«Она не допускает изменения температуры более чем на 2–3 градуса в течение восьми часов при разности температур жидкости и окружающей среды 25–30 градусов Цельсия», — добавили исследователи.

Ранее эксперты негосударственной организации «Росконтроль» провели исследование российского кваса. Специалисты оценили продукцию шести брендов и назвали самый вкусный напиток. В рамках исследования «Росконтроль» проверил следующие марки кваса: «Вятский», «Останкинский», «Очаковский», «Русский», «Русский дар» и «Суздальские напитки». Лидером по органолептическим свойствам стал квас «Очаковский». Кроме того, экспертам понравился вкус напитков «Русский дар» и «Вятский».