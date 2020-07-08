Константин Райкин в день юбилея рассказал о диалогах с покойным отцом

Москва, 8 июля. Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин празднует 70-летний юбилей 8 июля. В день рождения актер поделился творческими планами, а также признался, что ведет внутренние диалоги с покойным отцом — сатириком Аркадием Райкиным.

«Я все время себе представляю, что сказал бы папа по поводу того или иного спектакля или вообще того или иного поступка, который мы или я совершаю, который театр совершает», — поделился Райкин-младший.

По словам юбиляра, он очень хорошо знал отца, более того, Райкиным удалось поработать вместе. Константин Райкин убежден, что сатирик поддержал бы все происходящее сейчас в его театре.

«Еще, так сказать, до его ухода мы обговорили, что произойдет дальше. И поэтому я иду той дорогой, которая была ему известна», — отметил худрук «Сатирикона» в интервью Пятому каналу.

Кроме того, 70-летний Райкин сообщил, что ожидать его появления в кино не стоит, поскольку театр «забирает все интересы» актера. По словам артиста, он любит кино как зритель, однако как профессионал спокойно обходится без съемок в фильмах.

Также Константин Райкин рассказал, что ждет зрителей «Сатирикона» в новом сезоне. По словам худрука, театр обратился к современной драматургии. Например, совсем недавно состоялась онлайн-премьера пьесы «Дорогая Елена Сергеевна».

«Нас очень интересует из великих классиков Достоевский, нас интересует и отечественная классика XX века, драматургическая классика», — подчеркнул артист.

Напомним, Аркадий Райкин скончался в 1987 году в Москве, заслуженному артисту было 76 лет. Константин Райкин возглавил «Сатирикон» после смерти отца.