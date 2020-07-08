Общий анализ крови — как сдавать без ошибок

Общий (клинический) анализ крови — самая распространенная диагностическая процедура. Ее назначают практически при любом обращении к терапевту и узкому специалисту. И этот факт легко объяснить.

Показатели крови — не стабильные величины. Они меняются в зависимости от состояния организма и выдают характерные перекосы при патологических процессах. На основании результатов врач получает первое представление о здоровье пациента и при необходимости назначает дополнительные исследования.

Но чтобы эти результаты были верными, каждому пациенту следует точно знать, как сдавать общий анализ крови. На достоверность показателей влияют многие факторы.

Вот пять распространенных вопросов о процедуре.

Когда сдавать?

Утром. Дело в том, что в течение дня показатели крови могут меняться. Чтобы получить верное представление о ее составе, врачу необходимо видеть ее в «покое». Это значит, что утром после пробуждения необходимо сразу отправиться в лабораторию или поликлинику.

Если врач назначил курс анализов (для контроля эффективности лечения), сдавать их необходимо в одно и то же время.

Откуда берут?

Обычно из пальца. Для этого один из пальцев, как правило, безымянный (так как к нему подходит крупный кровеносный сосуд) смазывают антисептиком, делают прокол глубиной до трех миллиметров, собирают кровь на стекло и в пробирку.

Реже из вены: перетягивают предплечье жгутом, прокалывают сосуд в области локтевого сгиба и собирают в колбу. Этот способ менее болезненный и обычно применяется в коммерческих лабораториях.

В 2015 году ученые из Университета Райса (США) доказали, что стандартный метод забора крови из пальца неинформативен. Малый объем биологического материала не позволяет точно определить уровень гемоглобина, а для 40% болезней объем исследуемой крови должен составлять не менее 20 мл. Биологического материала из вены достаточно для клинических тестов и получения достоверных результатов.

Общий анализ крови — как сдавать правильно

Врачи рекомендуют следующий алгоритм подготовки к процедуре.

Сдавать анализы натощак. С момента последнего приема пищи должно пройти не менее четырех-пяти часов. Это важно учитывать, если по каким-то причинам пациент не может прийти на обследование утром, а приходит в лабораторию для сдачи анализа днем или вечером. Ограничения в еде. За два дня следует исключить из рациона жирные продукты (сливочное масло, жирное мясо, жареную пищу, орехи). Внимание к организму. За 24 часа следует отказаться от алкоголя, а перед процедурой не курить и исключить физические нагрузки. Не рекомендуется сдавать биоматериал после пробежки, массажа, эмоционального возбуждения, а также после физиопроцедур и других обследований (рентген, УЗИ). До приема лекарственных средств. Нередко врач одновременно с анализами назначает курс лекарственных препаратов. Чтобы не «смазать» картину, следует сначала сходить в лабораторию, а уже затем принимать лекарства.

Все лекарственные препараты отражаются на составе крови, поэтому первый анализ необходимо сдать до курса лечения. А финальный, для контроля заболевания, не ранее чем через 14 дней после окончания медикаментозного курса (если врач не рекомендует иного).

Можно ли пить воду?

Перед процедурой можно пить чистую негазированную воду. Не следует пить сок, сладкие напитки, чай или кофе.

Чего делать нельзя?

Нервничать. Перед процедурой необходимо сесть, успокоиться, глубоко подышать. Не спешите в кабинет, даже если подошла ваша очередь. Потратьте не менее 15 минут, чтобы нормализовать свое эмоциональное состояние.

А вот зубы перед процедурой почистить можно. Исключение составляет биохимический анализ крови. Для клинического же утренняя обработка ротовой полости значения не имеет.