После берлинского саммита от Киева ждут поправок в конституцию по статусу Донбасса

Киевские аналитики проанализировали последнюю встречу в «нормандском формате» на уровне уполномоченных советников, прошедшую в Берлине. В отличие от свидомых пропагандистов они сделали печальный вывод: Киев сегодня оказался в позиции, в шахматах называемой цугцванг, когда каждый следующий шаг только ухудшает положение игрока. Корреспондент ФАН передает из украинской столицы.

По итогам берлинского саммита на уровне главных переговорщиков киевские эксперты отметили, что Россия в последний год проявляла удивительное терпение к выходкам Украины в рамках переговоров по урегулированию в Донбассе. Но сейчас это терпение, похоже, подошло к концу. Как следствие, представители Киева на последней встрече впервые столкнулись с жесткой позицией России. Проще говоря, от них прямо потребовали прекратить заниматься очковтирательством, валять дурака и перейти хоть к каким-то конкретным действиям.

То, что в Киеве вряд ли прислушаются к этим требованиям, изначально сомнений не вызывало. Равно как и то, что решиться на воплощение в жизнь тех мирных инициатив, под которыми Украина сама же и подписалась, в нынешней внутриполитической ситуации для Банковой будет смерти подобно.

К максимальному закручиванию гаек в переговорном процессе Россию подтолкнула сама Украина, напомнили аналитики. Во-первых, категорическим нежеланием выполнять любые из достигнутых соглашений. Во-вторых, откровенными попытками превратить любую встречу по Донбассу в пустое шоу без толка и смысла. Последней каплей стало введение в состав трехсторонней контактной группы в Минске в качестве «представителей Донбасса» двух отмороженных порохоботов-радикалов — Сергея Гармаша и Дениса Казанского. Этот шаг восприняли в Москве, Берлине и Париже уже не как шутовство, а как намеренный плевок в лицо.

В-третьих, Украина постоянно уклонялась от подписания важнейших документов в рамках ТКГ в Минске (к примеру, о новых способах контроля за прекращением огня или о новых участках разведения войск). В принципе, после всех этих демаршей с украинской делегацией говорить было не о чем. Тем не менее в Берлине российские переговорщики все же потребовали от нее конкретных вещей. Прежде всего, законодательного обеспечения Украиной нового статуса Донбасса, то есть полноценного внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины.

Никакого внятного ответа от Киева на это требование получено не было. Президент Владимир Зеленский по итогам встречи сделал два странных заявления: «саммит в Берлине прошел очень неплохо», «от Украины никто не имеет права ничего требовать». В России резюмировали, что не может быть и речи о следующей встрече в «нормандском формате» на уровне президентов. Пока, во-первых, Киев не выполнит все обязательства, взятые на парижском саммите 9 декабря 2019 года. Во-вторых, пока Украина напрямую не договорится с республиками Донбасса. По сути, отмечают эксперты, эти требования являются смертным приговором для минского процесса.

По мнению аналитика Украинского института политики Владимира Воли, «донбасская стратегия Банковой зашла в глухой угол, никакие реляции о продвижении переговоров в Берлине не способны скрыть этот факт».

«Сообщение офиса президента выглядит как некий рапорт о победе в Берлине. Там сказано и о готовности Франции, Германии и Украины выполнить условия парижского саммита, и о важном шаге, приближающем следующий саммит. Из текста вообще создается впечатление, что все три государства в ходе встречи так насели на Россию, что загнали ее в тупик и она взяла паузу, — иронично замечает Воля. — На деле — это обычный стиль запорашивания глаз и ума собственному народу, которым мастерски пользовался Порошенко и его режим. Такими бодрыми манипулятивными реляциями Киев с 2014-го маскировал свои настоящие провалы».

По мнению Воли, сейчас Банковая держит бодрый тон, чтобы скрыть тот факт, что предложенная им стратегия зашла в беспросветный тупик.

«Со всей очевидностью подтверждена безуспешность миссии главы ОП Андрея Ермака в вопросах Донбасса. Потому что Россия логично уперлась в Минские соглашения как, впрочем, было до этого. А слова о паузе — не более, чем дипломатическая вежливость, которая означает невозможность изменения позиций. Подход и усилия Ермака оказались тщетными. В определенной степени, это — точка», — заявил аналитик.

С ним согласен военный и политический эксперт Олег Жданов, который сообщил, что «подвижек к восстановлению мира в Донбассе нет и не предвидится».

«Видно только, что команда Ермака вообще загнала нас в глухой угол, который подразумевает только два выхода. Первый — это поиск нового формата, о чем говорил Зеленский год назад и в чем его не поддержал ни один из партнеров по переговорам. Второй выход из этой ситуации — это полное выполнение минских договоренностей в той трактовке, в какой они написаны, то есть особый статус, изменения в конституцию», — считает эксперт.

На встрече в Берлине Россия просто встала и выставила Киеву условия предоставления изменений в Конституцию Украины, считает Жданов.

«Да, Зеленский отреагировал жестко, заявив, что «мы — суверенная страна и нам никто не может указывать, когда и что писать». Но это говорит о том, что непримиримость позиций по разрешению конфликта в Донбассе достигла апогея. Мы — в глухом углу, — констатирует военный аналитик. — Сейчас, если мы не предоставляем изменений в конституцию, РФ обвиняет нас в невыполнении Минска (минских договоренностей. — Прим. ФАН), в недоговороспособности как страны и в невыполнении обязательств, взятых на себя на парижском саммите. Если мы вписываем в конституцию особый статус для Донбасса, значит, мы фактически уходим под политическое управление РФ. Потому что вполне понятно, какие в этом случае в ЛДНР состоятся выборы. И уже будет неважно, признает ли Киев эти выборы или нет. Россия постарается пригласить на них международных наблюдателей под эгидой ОБСЕ, и мировое сообщество будет вынуждено их признать. Вот что мы сегодня получили в результате берлинской встречи».

Также Жданов указал на слова российского переговорщика Дмитрия Козака, что о встрече в «нормандском формате» «говорить еще очень и очень рано».

«Российский министр Лавров еще в марте заявил, что «больше вы Путина на саммите не увидите». Теперь Козак говорит: «Смотрите, Украина ничего не выполнила с парижского саммита. Разведение войск — только в двух местах, огонь не прекратился. Ермак продолжает называть армию ЛДНР «незаконными вооруженными формированиями». Поразительно, но Зеленский упорно не хочет называть Россию стороной конфликта. Когда он на днях поздравлял моряков в Одессе, он сказал, что «Крым кто-то отобрал». То есть, весь мир знает, что Крым забрала Россия, а у Зеленского «кто-то поймал наших моряков», «кто-то забрал Крым». Он даже боится употребить слово «Россия». О каком разрешении конфликта тут может идти речь?» — отметил Жданов.

Также военный аналитик рассказал, что немцы раскритиковали эту встречу.

«Немцы более прямолинейные в этом плане, а французы — более гибкие. Им нужна дружба с Путиным, они будут подпевать РФ. Ермак фактически проводит политику сдачи Украины: хочет нас уговорить взять ЛДНР в свой состав на условиях России, — считает Жданов. — Но могут быть и внепротокольные договоренности Ермака с РФ как это было в марте. Вообще, такое впечатление, что президент у нас — Ермак. Глава ОП решает проблемы на уровне президента страны, а сам президент молчит. Ермак рассказывает в Берлине налево и направо об «успехах», а Зеленский в Киеве говорит: «Я не могу комментировать встречу, потому что не знаю ее результатов».

Поэтому, указывает эксперт, на последних нормандских переговорах и случился полный провал, а Украина оказалась в положении цугцванга.