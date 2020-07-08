Нарколог предупредил об опасности распития алкоголя в жару

Москва, 8 июля. Летний зной делает употребление спиртного более опасным, причем угрозу для здоровья несут даже слабоалкогольные напитки. О пагубном влиянии распития алкоголя в жару рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Эксперт отметил, что часто те, кто выбирает легкие напитки в летний зной, компенсируют пониженный градус количеством выпитого. Кроме того, у сидра или пива есть очень коварное свойство.

«Слабогазированные напитки быстрее всасываются в желудке, быстрее наступает опьянение. Если в алкогольных напитках есть подсластители, сахара (это может быть крепленое вино, различные алкогольные коктейли), это еще и удлиняет состояние опьянения», — пояснил Казанцев в эфире радио Sputnik.

Также нарколог напомнил, что распитие спиртного увеличивает риск получения травмы при любых обстоятельствах. Например, можно прыгнуть в водоем или фонтан, не рассчитав свои силы, или попасть в ДТП, переходя дорогу. Также есть риск уснуть пьяным на земле и заработать пневмонию, пишет «Вечерняя Москва».

Если же нет возможности отказаться от выпивки в жару, Казанцев рекомендует остановить выбор на слабоалкогольных негазированных напитках. Лучше всего развести спиртное водой или добавить лед, а при распитии алкоголя в зной стоит уйти под крышу или тент. Нарколог призвал вко всех случаях употреблять спиртное в умеренных дозах, сообщает URA.RU.

Ранее эксперт по выживанию Эдуард Халилов предупредил россиян об опасности отдыха на воде. Специалист напомнил, что очень часто летом тонут люди в состоянии сильного алкогольного опьянения.