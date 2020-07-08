США хотят выделить 275 млн долларов на военную помощь Украине

Вашингтон, 8 июля. Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагает в 2021 финансовом году выделить на военную помощь Украине 275 миллионов долларов. Об этом говорится в проекте военного бюджета.

Отмечается, что новый финансовый год начнется с 1 октября.

«Мы хотим выделить 275 миллионов долларов для Инициативы по содействию безопасности на Украине. Это на 25 миллионов долларов больше, чем запрашивалось», — говорится в пресс-релизе.

При этом законопроект еще должен пройти процесс утверждения и в Палате представителей, и в Сенате Конгресса. Потом он поступит на подпись главе государства.

В 2019 финансовом году военная помощь Украине в соответствии с военным бюджетом США составила 250 миллионов долларов. При этом президент США Дональд Трамп хотел убедиться, что средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. Президент США поручил провести ревизии выделяемых Украине средств.

Решение президента США Дональда Трампа о пересмотре военной помощи Украине можно назвать «пустым заявлением», заявил тогда заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, депутат Александр Шерин. По словам Шерина, было бы понятно, если бы в США заявили, что хотят пересмотреть военный бюджет в сторону уменьшения или увеличения, а также какие виды вооружения поставлять на Украину.

Парламентарий полагает, что США вряд ли в будущем откажутся от военной помощи Украине.