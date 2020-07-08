Бывшая участница «Фабрики звезд» жестко раскритиковала победительницу шоу

Москва, 8 июля. Бывшая участница «Фабрики звезд» Рита Дакота жестко раскритиковала победительницу седьмого сезона шоу Анастасию Приходько. Она опубликовала пост в Instagram.

Как уточнила артистка, ее бывшая соперница на проекте разделяла фашистские взгляды. Дакота добавила, что она постоянно «воевала и дралась». Как уточнила бывшая участница «Фабрики звезд», среди конкурсантов были и другие несогласные с Приходько. К примеру, одна из неполиткорректных шуток будущей победительницы проекта над участницей из Астрахани Корнелии Манго привела к тому, что та бросила в нее банку энергетика.

«Помню, однажды она запустила в голову Приходько банкой Red Bull за очередную расистскую шуточку», — подчеркнула певица.

Дакота также выразила уверенность, что в современных условиях Приходько из-за своих взглядов не смогла бы не только победить в этом шоу, но и даже просто «вякнуть рядом с федеральным телевидением».

Ранее украинскую певицу Анастасию Приходько выгнали полицейские из Лувра за нарушение правил посещения музея.

Во время поездки в Париж Приходько посетила Лувр вместе со своим продюсером. В музее звезда решила нарушить запрет на съемку и похвастаться в соцсетях кадрами из музея. Однако это не ускользнуло от французских стражей правопорядка, они заметили нарушение правил посещения музея и выпроводили Приходько из Лувра.

Певица сочла инцидент забавным и разместила в соцсетях видео с полицейскими. Однако поклонники не оценили выходку певицы. Пользователи Сети сочли, что выгнанная с позором из Лувра Приходько лишь продемонстрировала отсутствие культуры и опозорила страну.