Инженер назвал главные различия ракеты «Ангара» и Falcon 9 Илона Маска

Москва, 8 июля. Бывший гендиректор и генеральный конструктор Центра Хруничева Владимир Нестеров рассказал, в чем российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» превосходит и в чем уступает американской ракете Илона Маска Falcon 9. Как пояснил эксперт, изобретение инженера из США единственное, которое может «потягаться» с российской ракетой.

«Это лучший в мире комплекс. Я говорю как человек, который 48 лет занимается ракетами, который знает все про китайцев, индийцев, японцев, израильтян, иранцев, европейцев и американцев, я говорю, что «Ангара» — лучший в мире ракетно-космический комплекс», — пояснил Нестеров РИА Новости.

Он отметил, что у «Ангары» есть один единственный крупный недостаток, который заключается в отсутствии возвращаемой первой ступени. При этом Нестеров отметил, что ранее он обращался в Роскосмос с предложением начать тестирование подобных ступеней, однако идея не получила развития. По всем другим параметрам Falcon 9 лишь уступает российской «Ангаре».

В первой ступени «Ангары» стоит двигатель РД-191, который является уникальным по своим характеристикам. Во второй же ступени установлен РД-0124, который обладает рекордным удельным импульсом. При этом головной обтекатель ракеты сделан из композитов. Кроме как в российской ракете их использует лишь Маск, и никто более в мире, поясняет инженер. Кроме того, стартовый комплекс позволяет запускать с одной точки три вида ракет: «Ангару-1.2», «Ангару-А3» и «Ангару-А5».

Напомним, ранее в интервью Федеральному агентству новостей военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что использование ускорителей «Байкал» для вывода ракеты «Ангара-А5» на орбиту поможет сократить стоимость запуска на 20%.

В июне российская госкорпорация Роскосмос сообщила, что рассматривает вариант создания ракеты-носителя «Ангара-А5ВМ» с многоразовыми ступенями. Об этом пишут «Известия».