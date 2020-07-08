Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества при продаже смартфонов

Москва, 8 июля. Мошенники нашли новый способ незаконного заработка на продаже смартфонов. О том, как может пострадать покупатель устройства, рассказал директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский.

В новой схеме используется программа Samsung Upgrade. В рамках данной программы можно пользоваться гаджетом в течение года за небольшую ежемесячную плату, а затем либо обменять устройство на новое, либо выкупить смартфон, заплатив остаток стоимости. Оформление такой подписки происходит онлайн.

«Юридически такая форма приобретения гаджетов — лизинг. Мошенники быстро научились использовать новый формат покупки для собственной выгоды. Они оформляют программу Samsung Upgrade на подставных лиц. После получения гаджетов организаторы перепродают их ничего не подозревающим покупателям», — пояснил Пителинский в беседе с РИА Новости.

Эксперт рассказал, что обычно такие смартфоны продают через сайты бесплатных объявлений по привлекательной цене. Так как программа не предусматривает первоначального взноса, сразу после перепродажи гаджет работает нормально. Однако через некоторое время на устройство начинают приходить уведомления с напоминанием об очередном платеже по лизингу. Если не внести платеж, смартфон просто заблокируется, причем обойти блокировку не получится, так как для этого необходима замена матплаты.

Пителинский сообщил, что подобные случаи мошенничества были выявлены уже в шести регионах РФ, а также в Казахстане и Белоруссии, передают «Известия». Чтобы не стать жертвой злоумышленников, эксперт советует покупать устройства в официальных магазинах. Если все же смартфон покупается у частника, то перед приобретением нужно проверить по уникальному идентификатору устройства (IMEI), не участвует ли оно в программе лизинга, пишет «Царьград».

Ранее эксперты назвали признаки, по которым можно распознать звонок мошенника. Чаще всего телефонное мошенничество связано с банковской деятельностью.