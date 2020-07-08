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Смородину назвали ягодой, спасающей от рака

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Смородину назвали ягодой, спасающей от рака

Москва, 8 июля. Ученые проводят специальное исследование, чтобы доказать пользу смородины в борьбе с раковыми клетками. По словам исследователей, смородина является той ягодой, которая есть буквально в каждом огороде.

В ее состав входит кальций, магний, калий, железо, натрий и витамины А, С, В6 и В12. Как пишет zdorove.clutch.ua, эти полезные элементы помогают снять стресс, нормализовать давление. Они также помогают укрепить иммунитет, уничтожить патогены в полости рта.

Кроме того, эти элементы помогают вывести лишнюю жидкость и токсины из организма, а также защитить сердце благодаря обилию калия. Эксперты напомнили, что смородина — это природный антиоксидант.

«В составе ягоды содержится редкая растительная жирная кислота Омега-6 , а также полисахариды и другие вещества, уничтожающие раковые клетки», — говорится в сообщении.

Ранее ученые Университета Флиндерса в Австралии выяснили, что лишний вес в некоторых случаях может помочь в борьбе с раком.

Эксперты проанализировали результаты клинических испытаний препарата «Атезолизумаб». Лекарство применяется в лечении немелкоклеточного рака легких. Ученым удалось выяснить, что средний и высокий индекс массы тела способствует лучшей чувствительности пациентов к терапии.

Ученые рассказали, как ожирение помогает в борьбе с раком. Как объяснили специалисты, это контрастирует с тем фактом, что лишний вес и ожирение повышают риск развития злокачественных опухолей. При этом больные, принимающие ингибитор иммунных контрольных точек, имели риск смертности значительно ниже, чем люди, которые не пили эти таблетки.

 Смородину назвали ягодой, спасающей от рака

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Источник: zdorove.clutch.ua
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