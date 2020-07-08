 Смородину назвали ягодой, спасающей от рака

Москва, 8 июля. Ученые проводят специальное исследование, чтобы доказать пользу смородины в борьбе с раковыми клетками. По словам исследователей, смородина является той ягодой, которая есть буквально в каждом огороде.

В ее состав входит кальций, магний, калий, железо, натрий и витамины А, С, В6 и В12. Как пишет zdorove.clutch.ua, эти полезные элементы помогают снять стресс, нормализовать давление. Они также помогают укрепить иммунитет, уничтожить патогены в полости рта.

Кроме того, эти элементы помогают вывести лишнюю жидкость и токсины из организма, а также защитить сердце благодаря обилию калия. Эксперты напомнили, что смородина — это природный антиоксидант.

«В составе ягоды содержится редкая растительная жирная кислота Омега-6 , а также полисахариды и другие вещества, уничтожающие раковые клетки», — говорится в сообщении.

Ранее ученые Университета Флиндерса в Австралии выяснили, что лишний вес в некоторых случаях может помочь в борьбе с раком.

Эксперты проанализировали результаты клинических испытаний препарата «Атезолизумаб». Лекарство применяется в лечении немелкоклеточного рака легких. Ученым удалось выяснить, что средний и высокий индекс массы тела способствует лучшей чувствительности пациентов к терапии.

Ученые рассказали, как ожирение помогает в борьбе с раком. Как объяснили специалисты, это контрастирует с тем фактом, что лишний вес и ожирение повышают риск развития злокачественных опухолей. При этом больные, принимающие ингибитор иммунных контрольных точек, имели риск смертности значительно ниже, чем люди, которые не пили эти таблетки.