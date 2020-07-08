Россияне попросили о продлении единовременных выплат в августе

Москва, 8 июля. Россияне в социальных сетях выступили с предложением о продлении единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей для семей, которые воспитывают детей до 16 лет. Пособия выплачивались в июне и июле, однако в августе они будут как никогда кстати, считают россияне.

Родители отмечают, что выплаченные деньги смогут покрыть часть расходов на сбор ребенка в школу. Обращения с соответствующими предложениями россияне отправляют в администрацию президента, пишет издание Sib.fm.

«Спасибо за помощь, Владимир Владимирович. Но к школе не помешало бы еще выплатить. Детей в школу собрать», — комментируют пользователи социальных сетей.

Напомним, с 1 июля ПФР начал осуществлять единовременные выплаты семьям, в которых воспитываются дети до 16 лет. При этом на каждого ребенка выделяется 10 тысяч рублей. Новая выплата отличается тем, что не требует никаких заявлений и обращений. В результате родители, усыновители и опекуны, которые получили аналогичную выплату в прошлом месяцу, должны просто ждать ее автоматического зачисления в июле.

О новой выплате на детей объявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 23 июня. В тот же день глава государства подписал соответствующий указ и поручил правительству выделить необходимую сумму из бюджета. Реализацией выплат занимается Пенсионный фонд России.