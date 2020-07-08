Волынец предложила перенести День России на 1 июля

Москва, 8 июля. 12 июня ассоциируется у многих людей с распадом СССР, а не с приобретением нового государства, поэтому празднование Дня России необходимо перенести на 1 июля. С такой инициативой выступила член Общественной палаты РФ Ирина Волынец.

Соответствующее обращение она направила президенту РФ Владимиру Путину. В своем письме она попросила лидера страны рассмотреть данное предложение.

«Прошу вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания голосования, 1 июля, Днем России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днем», — говорится во фрагменте обращения, опубликованного телеканалом RT.

Напомним, ранее Волынец выступила с предложением позволить родителям детей-инвалидов выполнять оплачиваемую работу без лишения их государственного пособия. Она напомнила, что родители таких детей не имеют возможности для полноценного трудоустройства. Они могут иметь небольшие источники дохода — к примеру, в режиме самозанятости.