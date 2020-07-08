Экс-жена Джигарханяна назвала «заказчика» смерти Норкиной и Заграевского

Москва, 8 июля. Музыкантка Виталина Цымбалюк-Романовская, которая была супругой актера Армена Джигарханяна до 2017 года, прокомментировала взаимосвязь между уходом из жизни двух экспертов шоу «Пусть говорят» — журналистки Юлии Норкиной и художника Сергея Заграевского.

По мнению Цымбалюк-Романовской, смерти участников телепередачи не случайны, поскольку у них есть общий «заказчик».

«Конечно, скоропостижный уход участников известного ток-шоу не случаен, и у него этих грустных происшествий есть «заказчик». Это Господь Бог…» — заявила она изданию Дни.ру.

Она отметила, что перед тем, как влезать в подробности чужой жизни, Норкина и Заграевский должны были «следить за собственным здоровьем и вовремя посещать врачей».

Ранее экстрасенс Дарья Миронова прокомментировала версию интернет-пользователей о связи смертей Сергея Заграевского и Юлии Норкиной с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Миронова подчеркнула, что у Цымбалюк-Романовской плохая энергетика, однако винить ее из-за этого во внезапных смертях людей не стоит. Однако, по ее словам, если тяжелую энергетику направить на конкретного человека, то ему, возможно, получится навредить.