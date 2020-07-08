В Германии заявили, что Россия заставит Запад жалеть о попытках ее унизить

Берлин, 8 июля. Журналисты немецкого издания Berliner Zeitung считают, что Россия заставит Запад жалеть о попытках ее унизить.

Немецкие журналисты напомнили о статье президента РФ Владимира Путина для издания National Interest, посвященной итогам Второй мировой войны. В публикации российский лидер напомнил о вкладе советского народа в победу над нацизмом и высказал свою точку зрения касательно выводов, которые можно сделать, вспоминая события середины XX века. Авторы Berliner Zeitung отметили, что многие мировые СМИ сознательно проигнорировали части текста Путина, которые сегодня не очень «удобны» в свете доминирующей на Западе трактовки международного положения в предшествующие войне годы.

«Главный аргумент российского президента заключается в том, что германо-советский пакт о ненападении 1939 года стал результатом продолжающегося дипломатического давления на СССР со стороны Запада. Путин говорил об ужасном вчерашнем дне и имел в виду настоящее», — считают журналисты.

В своей статье Путин напомнил об унизительном для Германии Версальском договоре 1919 года. Российский лидер обратил внимание на очевидный факт, что национальное унижение стало благодатной почвой для реваншистских настроений. По мнению немецких журналистов, попытки Запада унизить Россию сегодня могут привести к радикальным настроениям в РФ, что приведет к опасной ситуации.

«Эти слова напоминают Германии собственную историю: немцам известно из собственного опыта, что унижение — это очень опасно», — сделали вывод авторы статьи.

Журналисты призвали Запад «выучить урок» и прочитать посыл, оставленный между строк президентом России.