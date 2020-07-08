Названы льготы и пособия, на которые могут рассчитывать отцы-одиночки

Москва, 8 июля. Согласно законодательству, отцам-одиночкам положен ряд льгот, как социального, так и трудового характера. Например, пособие по уходу за ребенком или же запрет на увольнение при сокращении штата.

Стоит отметить, что в правовых актах статус отца-одиночки не прописан. Однако он полностью аналогичен положению матери-одиночки. В текущем году к данной социальной категории мужчину можно отнести в ряде случаев. Если мать семейства была лишена родительских прав по суду, умерла или безвестно отсутствует. При этом факт развода не делает мужчину отцом-одиночкой.

В таком случае отец может получать пособие по уходу за ребенком, рассчитывать на сохранение зарплаты на период отпуска по уходу, единовременное пособие по рождению ребенка или ряд иных выплат, назначенных на детей.

При этом никаких ограничений по подаче заявлений для отцов-одиночек нет. Кроме того, мужчина может распоряжаться материнским капиталом.

Для работающих отцов-одиночек в 2020 году предусмотрены дополнительные права и льготы. Например, запрет на увольнение или ограничение на привлечение к сверхурочным работам. Также мужчинам, воспитывающим детей положена неполная работая неделя и дополнительные выходные, если ребенку установлена инвалидность.

Отец-одиночка имеет право получить налоговые вычеты. За первого и второго ребенка они составляют 2800 рублей, за третьего и последующего по 7000 рублей.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, какие документы нужно собрать для досрочного выхода на пенсию. В ведомстве отметили, что право на досрочный выход на пенсию есть лишь у определенных категорий граждан. К ним относятся женщины, имеющие пятерых и более детей, воспитавшие их до восьмилетнего возраста и имеющие трудовой стаж не менее 15 лет.