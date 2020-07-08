Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за него экзамены

Вашингтон, 8 июля. Племянница президента США Дональда Трампа Мэри в своей новой книге рассказала, кто сдавал за него вступительные экзамены в университет.

Книга Мэри Трамп «Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире» появится в продаже 14 июля. За неделю до этого американские СМИ опубликовали отрывки из нее.

Мэри рассказала, что действующий глава Белого дома с детства обладал способностью обманывать окружающих и принуждать их к поступкам в его собственных интересах.

«Ложь стала способом убедить окружающих, что он лучше, чем есть на самом деле. Когда будущий президент принял решение поступить в Университет Пенсильвании, «он заручился поддержкой Джо Шапиро, умного парня. Ему никогда не испытывавший недостатка в деньгах Дональд хорошо заплатил», — приводит отрывок из книги Washington Post.

Ранее Трамп ставил поступление в Университет Пенсильвании исключительно собственной «гениальности».

В своей книге Мэри также называет президента «социопатом», «гордыня и невежество» которого угрожают США. Она отметила, что Трамп обладает «хрупким эго», постоянно «нуждающимся в подпитке».

Пресс-секретарь главы Белого дома уже назвала книгу племянницы Трампа «собранием лжи».

«Это абсурдные обвинения, под которыми нет никакой правды», — заявила Макинани.

Сам президент пока никак не отреагировал на публикацию.