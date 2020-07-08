Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за него экзамены

Вашингтон, 8 июля. Племянница президента США Дональда Трампа Мэри в своей новой книге рассказала, кто сдавал за него вступительные экзамены в университет.
Книга Мэри Трамп «Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире» появится в продаже 14 июля. За неделю до этого американские СМИ опубликовали отрывки из нее.
Мэри рассказала, что действующий глава Белого дома с детства обладал способностью обманывать окружающих и принуждать их к поступкам в его собственных интересах.
«Ложь стала способом убедить окружающих, что он лучше, чем есть на самом деле. Когда будущий президент принял решение поступить в Университет Пенсильвании, «он заручился поддержкой Джо Шапиро, умного парня. Ему никогда не испытывавший недостатка в деньгах Дональд хорошо заплатил», — приводит отрывок из книги Washington Post.
Ранее Трамп ставил поступление в Университет Пенсильвании исключительно собственной «гениальности».
В своей книге Мэри также называет президента «социопатом», «гордыня и невежество» которого угрожают США. Она отметила, что Трамп обладает «хрупким эго», постоянно «нуждающимся в подпитке».
Пресс-секретарь главы Белого дома уже назвала книгу племянницы Трампа «собранием лжи».
«Это абсурдные обвинения, под которыми нет никакой правды», — заявила Макинани.
Сам президент пока никак не отреагировал на публикацию.