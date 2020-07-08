Эксперты рассказали, почему замужних женщин больше, чем женатых мужчин

Москва, 8 июля. В России наблюдается тенденция к снижению числа зарегистрированных браков. При этом в так называемом гражданском браке женщина чаще всего считает себя замужней, в то время как мужчина — холостяком. Это объясняет различие между количеством замужних женщин и женатых мужчин.

Как поясняют в Медиаофисе Всероссийской переписи населения, данный феномен наблюдается не только в России, но и во многих других странах. Предположительно, такое отношение к гражданскому браку складывается из-за различий женской и мужской психологии.

«Российские семьи постоянно меняются, но, несмотря на тенденцию снижения числа зарегистрированных браков, основная часть населения по-прежнему стремится жить в официальном браке», — приводит РИА Новости слова сотрудников Медиацентра.

При этом в настоящее время наблюдается увеличение срока совместной жизни, который требуется для свадьбы. Также замечен рост популярности регистрации супружеского союза. Согласно переписи населения, проведенной в 2010 году, в России на 1 тысячу мужчин приходится 1 тысяча 163 женщины. При этом в зарегистрированном и незарегистрированном браке состояли 33,2 миллиона мужчин и 33,3 миллиона женщин.

Напомним, ранее правительство утвердило сроки проведения всероссийской переписи населения в 2021 году, она пройдет с 1 по 30 апреля.