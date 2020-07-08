Тимошенко заявила, что украинцев «жестоко обманули» на выборах

Киев, 8 июля. Председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказал о «жестоком обмане» жителей страны. По мнению политика, украинцев подставили во время выборов весной прошлого года, выдвинув на властные места «марионеток».

Соответствующее заявление Тимошенко сделала во время интервью на местном канале «112 Украина». Она считает, что в скором времени страна будет импортировать все товары и продукты, которые необходимы потребителям. Политик аргументирует свою точку зрения тем, что Украина уже сейчас закупает за рубежом овощи и фрукты, несмотря на плодоносную землю.

По словам Тимошенко, ее команда в настоящее время готовит антикризисный план, который должен помочь государству выйти из затруднительной ситуации, сложившейся за последнее время. Также «Батькивщина» готовится к моменту, когда жители Украины поймут, насколько сильно их обманули во время выборов в 2019 году, заявила политик.

«Мы готовимся к тому моменту, когда люди разберутся, как их жестоко обманули на прошлых президентских выборах, как поставили людей, которые являются марионетками — они не самостоятельные», — сказала Тимошенко.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров написал в своем Facebook, что на данный момент молодое восточноевропейское государство окончательно превратилось в «банановую республику», уподобившись бедным странам Африки.