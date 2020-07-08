Ученые развенчали мечты об идеальном партнере

Москва, 8 июля. Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе установили, что люди не знают, чего хотят от идеального партнера.

Сотрудники университета провели исследование, в ходе которого более 700 респондентов заполнили анкету, где указали, какие качества, по их мнению, должны быть присущи идеальному партнеру. Участники эксперимента назвали чувство юмора, привлекательность и любознательность среди главных качеств.

«Люди смогли очень легко перечислить три главных качества идеального партнера. Мы хотели посмотреть, действительно ли эти качества имеют значение для человека, который их перечислил», — рассказала ведущий автор исследования Джехан Спаркс.

Затем ученые провели еще один тест, в ходе которого попросили людей определить, обладают ли их идеальные партнеры качествами, которые назвал другой человек. Как выяснилось, респонденты охотно принимали точку зрения посторонних. Авторы исследования пришли к выводу, что людям важно, чтобы их партнер обладал общепринятыми положительными чертами.

«В итоге нам нужны партнеры, просто обладающие общепринятыми положительными качествами. Те качества, которые мы перечисляем, на самом деле не имеют определяющего значения», — отметила Спаркс.

Ученые сравнили процесс выбора партнера с заказом блюд в ресторане — порой можно попросить сделать заказ другого человека, и это блюдо вам точно так же понравится.