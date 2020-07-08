Назван список документов для досрочного выхода на пенсию

Москва, 8 июля. В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, какие документы нужно собрать для досрочного выхода на пенсию.

В ведомстве напомнили, что право на досрочный выход на пенсию есть лишь у определенных категорий граждан. К ним относятся женщины, имеющие пять и более детей, воспитавшие их до восьмилетнего возраста и имеющие трудовой стаж не менее 15 лет. Они имеют право выйти на заслуженный отдых после 50-летия. Если детей четверо, то возраст выхода на пенсию составляет 56 лет, матери троих детей могут выйти на пенсию в 57 лет. При этом учитываются и рожденные, и усыновленные дети.

Досрочный выход на пенсию полагается также матерям, имеющим двоих и более детей, а также страховой стаж в 20 лет и стаж работы в условиях Крайнего Севера от 12 и более лет, или в местностях, приравненных к Крайнему Северу, от 17 и более календарных лет.

В ПФР подчеркнули, что женщина, желающая досрочно выйти на пенсию, должна самостоятельно подготовить все необходимые документы. Нужно будет предоставить свидетельства о рождении детей, документы о воспитании их до восьми лет, а также документы, подтверждающие наличие страхового и трудового стажа.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой о снижении пенсионного возраста для многодетных отцов, воспитывающих детей в одиночку. По словам автора соответствующего предложения, депутата Оксаны Бондарь, такие мужчины остаются малозащищенной категорией граждан в отличие от многодетных матерей.