Названы девять выплат и документов, которые продлеваются автоматически в этом году

Москва, 8 июля. В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции срок действия ряда субсидий, выплат, а также иных госуслуг был продлен. Изменения коснулись, например, техосмотра, субсидий ЖКХ и пенсий. То есть для получения этих и других услуг не надо обращаться куда-либо со справкой, поскольку они продлеваются автоматически.

1. Пенсии

Начиная с апреля текущего года и по июль назначение пенсии не требует обязательного визита гражданина в отделение ПФР. Выплаты назначаются удаленно на основании информации от работодателя. Для оформления заявления можно зайти на сайт «Госуслуги» или обратиться по телефону.

Напомним, кроме того, некоторые категории российских граждан: пенсионеры, семьи с детьми, военные, а также самозанятые и индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на дополнительные выплаты уже в августе 2020 года.

2. Выплата пенсии по доверенности

Согласно законодательству, пенсионер, который оформил получение своей пенсии по доверенности на другого человека, должен хотя бы раз в год приходить в ПФР и подтверждать факт получения. Однако до конца июля этого года факт получения выплаты подразумевается по умолчанию. Поэтому выплата по доверенности должна продолжиться автоматически.

3. Пособие по безработице

В этом году пособие по безработице будет продлено автоматически на три месяца. Однако в том случае, если период выплаты закончился после 1 марта.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой увеличить и сохранить на постоянной основе доплату к пособию по безработице на каждого ребенка.

4. Выплаты по потере кормильца

Также продлению подлежат выплаты, связанные с потерей кормильца. При достижении совершеннолетнего возраста до конца июля гражданину не обязательно обращаться в ПФР. Подобное правило также распространяется на тех, кто получает повышенную доплату к пенсии за опекунство подростков, потерявших кормильцев.

5. Пособия на ребенка до 3 лет

Граждане, которые получают ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте до трех лет могут, не беспокоиться о продлении льготы. Если необходимые документы было необходимо подать с 1 апреля по 1 октября, выплаты продлят автоматически.

6. Инвалидность

Если гражданину с ограниченными возможностями здоровья было необходимо пройти переосвидетельствование с 1 марта по 1 октября, однако сделать это не получилось из-за пандемии, установленную ранее инвалидность продлят автоматически. Напомним, с 1 июля в России вдвое увеличится фиксированная часть пенсии для инвалидов первой группы, а также для россиян, которым в июне исполнилось 80 лет.

7. Субсидия на оплату услуг ЖКХ

Данная финансовая поддержка назначается тем, кто тратит на оплату коммунальных услуг значительную часть доходов. Для получения субсидии ее надо подтверждать каждые полгода. Однако в этом году она будет автоматически продлена, если ее срок истекал в период с 1 апреля по 1 октября.

8. Техосмотр

Автомобилистам, желающим оформить полис ОСАГО, необходимо предоставлять специальную техническую карту. Однако, если ее не удается оформить до 30 сентября, страховку выдадут все равно. Но предоставить документ все равно придется до конца текущего года.

9. Паспорт и права

Если паспорт гражданина РФ или водительское удостоверение истекает в период с 1 февраля до 1 июля, продлевать их необязательно. Документы будут действительны до конца года. До этого момента их можно будет заменить в любое время.