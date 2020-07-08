Ученые назвали места с высоким риском заражения COVID-19

Москва, 8 июля. Известные российские эпидемиологи и вирусологи назвали места с повышенным риском заражения коронавирусной инфекцией.

Как пишут «Известия», ученые сходятся во мнении, что несмотря на снятие большинства ограничительных мер, многие общественные места остаются опасными в плане заражения коронавирусом. На первом месте в «неблагополучном рейтинге» — помещения, которые плохо или редко проветриваются.

«Важно не столько само назначение помещения, сколько то, как в нем работает вентиляция. Если воздух циркулирует плохо, опасность представляет любое замкнутое пространство», — отметил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

На второй позиции — места, где люди находятся близко друг к другу на протяжении длительного времени.

«Опасным может быть общественный транспорт в час пик. Также угрозу представляют магазины и аптеки, где скапливаются очереди», — считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Александр Лукашев.

Эксперт подчеркнул, что ситуация осложняется тем, что многие россияне «расслабились» и перестали использовать медицинские маски.

По мнению ученых, третьи по опасности возможного заражения — бары, рестораны и ночные клубы, где проходят вечеринки. Также подхватить коронавирус можно в храмах при большом скоплении прихожан во время богослужения. Эксперты напомнили, что заразными могут быть люди без симптомов — они считают себя здоровыми и продолжают проявлять социальную активность.