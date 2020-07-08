Эксперт рассказала, как шоколад укрепляет иммунитет

Москва, 8 июля. Научные исследования доказали, что шоколад является не только вкусным лакомством, но и полезным продуктом. Данный десерт заставляет организм человека выделять дофамин и серотонин, которые иначе называются «гормонами удовольствия». Об этом рассказала специалист по рациональному питанию Варвара Зародина.

Как поясняет специалист, какао-бобы, из которых производят черный шоколад, содержат более 200 различных химических соединений. Все они способны оказывать положительное влияние на организм человека, однако особенно выделяются флавоноиды. Данный антиоксидант благоприятно влияет на свертываемость крови и иммунную систему человека.

«Какао-бобы обладают самым высоким содержанием флавоноидов среди всех пищевых продуктов. Можно сказать, шоколад стимулирует наш иммунитет», — пояснила Зародина в эфире радио Sputnik.

При этом стоит учитывать, что чем больше в шоколаде содержание какао-бобов, тем он полезнее. Однако при производстве лакомства нередко полезные антиоксиданты теряются. Поэтому наиболее полезным считается темный шоколад, чуть менее — молочный, а белый шоколад и вовсе не способен оказать положительное влияние на организм, заверяет специалист.

Зародина обратила внимание, что даже темным шоколадом злоупотреблять не стоит, поскольку привычка заедать стресс может пагубно отразиться на весе и здоровье.