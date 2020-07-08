Ивлеева и Элджей отпраздновали годовщину свадьбы стрельбой из автомата

Москва, 8 июля. Телеведущая Настя Ивлеева и ее муж, рэпер Элджей, отметили годовщину свадьбы стрельбой из автомата.

Вечеринка состоялся в загородном доме пары в Подмосковье. Телеведущая к празднику нарядилась в белое облегающее платье, а ее супруг появился на торжестве в черном свободном пиджаке и широких брюках. Одним из самых ярких моментов вечера стала очередь из автомата Калашникова, которую выпустила в воздух Ивлеева под восторженные крики гостей. Позже она поделилась видеозаписью стрельбы в своем Instagram. Всего за 12 часов короткий ролик набрал почти семь миллионов просмотров.

«Это любовь!» — прокомментировала происходящее звезда телеэкрана.

Впрочем, подписчики неоднозначно отнеслись к очередной выходке Ивлеевой.

«Звездную болезнь словила окончательно», — прокомментировал victor_calm.

«Сразу видно, кто в семье главный», — отметил ali.mulloev.

«То бухая в тачке разъезжает, то из автомата палит. Дальше что?» — задался вопросом _israel_video_,

Напомним, Ивлеева и Элджей долго держали в тайне дату своей свадьбы. Пара не афиширует подробности личной жизни, церемония бракосочетания прошла без пышных торжеств, и до сих пор супруги редко публикуют совместные фото и видео.