Украина останется без помощи НАТО в случае войны с РФ

Вашингтон, 8 июля. В том случае, если конфликт России и Украины перерастет в вооруженную конфронтацию, Киев может не надеяться на помощь со стороны НАТО. Такое мнение высказал бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

«Я бы не ожидал этого, поскольку Украина — не член НАТО. Однако я ожидаю, что несколько стран будут очень обеспокоены», — пояснил военный.

Дело в том, что в Альянсе существует ряд государств, которые не желают оказывать какого-либо давления на Россию. Например, к ним относится Германия и Турция, сообщает издание «Известия» со ссылкой на украинский телеканал ТСН.

Напомним, ранее командующий украинским флотом, контр-адмирал Алексей Неижпапа сделал заявление, в котором предупредил о том, что страна готовит военные действия против России для того, чтобы забрать Крым. Он также предрек многочисленные потери среди военнослужащих и гражданского населения, заявив о возможной «атаке российской армии» на Херсонскую область.

Как позже прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков, данные заявления являются не более, чем риторической провокацией. В свою очередь российский военный эксперт Юрий Кнутов пришел к выводу, что в случае нападения Украина понесет значительные потери. В частности, Львовская база и остальные будут уничтожены. Он также отметил, что подобные угрозы являются всего лишь «политической бравадой», поскольку в последнее время весь мир забыл про Украину.