Адвокат Ефремова прокомментировал свои высокие гонорары

Москва, 8 июля. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что является одним из трех наиболее высоко оплачиваемых адвокатов в России. Выступление юриста было опубликовано в Telegram-канале ведущей Ольги Скабеевой.

Пашаев заявил, что его доходы могут вызвать недовольство «у всех».

«Я вас огорчу всех: если в России есть первая тройка самых богатых адвокатов, из них, наверное, не первый, а второй — это я. Самый высокооплачиваемый!» — объяснил Пашаев.

При этом, он не стал называть конкретные суммы, ограничившись лишь заявлением, что свои высокие гонорары он получает «за результат», а «не работу на публику», пишет RT.

В начале июня в центре Москвы произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Иномарка артиста вылетела на встречную полосу и врезалась в другой автомобиль, водитель которого погиб в больнице спустя несколько часов после аварии. Экспертиза показала, что звезда сцены был пьян. После смерти мужчины уголовное дело в отношении актера переквалифицировали на часть 4 (пункт «а») статьи 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Позже было заведено еще одно уголовное дело — о незаконном обороте наркотиков.

Родственники жертвы ДТП не готовы идти на мировую с артистом и хотят справедливого наказания для звезды сцены. Многие эксперты убеждены, что актер должен отправиться в тюрьму. В частности, блогер Вадим Манукян в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему артист не отделается условным сроком.