Названо число боеспособных кораблей ВМС Украины

Москва, 8 июля. Хакерская группировка «Берегини» в своем Telegram-канале опубликовала документы о техническом состоянии кораблей военно-морских сил Украины.

Авторы публикации отметили, что источником документов выступили «неравнодушные граждане в погонах из Морского командования». Как следует из выложенных материалов, лишь 23% корабельно-катерного состава украинских ВМС являются боеготовыми по техническому состоянию.

«Неработоспособные артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, неисправные РЛС и радиостанции, демонтированные двигатели — вот реальная картина большей части ВМС Украины», — говорится в публикации.

По имеющейся у Telegram-канала «Берегини» информации, 21 военное судно ВМС Украины числится небоеготовым, в их числе — «гордость украинского флота», фрегат «Гетман Сагайдачный», у которого выявлено около двух десятков недостатков. К слову, фрегат становился на ремонт в 2017 году.

В опубликованном докладе Морского командования Украины указывается, что лишь шесть единиц украинских ВМС готовы к выполнению боевых задач. 77% корабельно-катерного состава требуют проведения ремонта и замены вышедшего из строя оборудования. Три корабля готовятся к списанию, два малых бронекатера — «Бердянск» и «Никополь» — остаются задержанными погранвойсками ФСБ России за незаконное вторжение в российские территориальные воды в районе Керченского пролива.