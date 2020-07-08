Коллега Фриске рассказал, какой она была на «Последнем герое»

Москва, 8 июля. В преддверии дня рождения Жанны Фриске ее коллега Михаил Гребенщиков вспоминает, как познакомился с артисткой, и как они вместе провели «незабываемые, экстремальные дни и ночи» на проекте «Последний герой».

8 июля Фриске исполнилось бы 46 лет. Гребенщиков вспоминает, что познакомился с певицей еще в 90-е, когда работал на радио. Он ожидал увидеть высоких моделей, а в студию вошли миниатюрные «Блестящие».

«Жанна всегда была видной, красивой женщиной. Как несправедлива жизнь, что такие яркие звездочки уходят так рано. Она была интересна зрителям, сейчас таких артисток нет. Звезды появляются на время, потом пропадают, порой даже имени их не запоминаешь. А вот Фриске была, в первую очередь, интересным человеком», — подчеркнул Гребенщиков в беседе с МК.

Фриске стала одной из первых популярных певиц, решившейся принять участие в проекте «Последний горой» в 2004 году. Для зрителей она стала одной из самых любимых участниц шоу.

«Жанна была безусловным лидером, у нее была своя группа лиц, которая ей безоговорочно подчинялась. Я, конечно, не входил в это число», — со смехом рассказал музыкант.

По словам Гребенщикова, Фриске была безусловным лидером, «ко всему прочему, Жанна была главным поваром и хозяйкой на проекте».

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в своем доме в подмосковной Балашихе — певицу убила опухоль головного мозга. В этом году исполнилось пять лет с момента смерти певицы. Родственники и поклонники пришли на Николо-Архангельское кладбище Москвы, чтобы почтить память Жанны. Среди них был и отец певицы Владимир Копылов. Отец Жанны признался, что старшая дочь всегда умела удивить.

Он также добавил, что Жанна очень любила конфеты «Халва в шоколаде», поэтому друзья и поклонники певицы оставляют их на ее могиле.