Певица Алекса призналась в любви к женатому фитнес-тренеру

Любимый, каждый день с тобой особенный!!!???? Цените время, когда вы любимы, счастливы, здоровы! Стройте планы на будущее и воплощайте их. И да, милый ????, у нас впереди с тобой особенное будущее... P.S. Посмотрите на отметку на фото и каждому из вас советую посетить это замечательное и благодатное место! За 16 лет, которые я живу в Москве- это место поистине для меня открытие???????? #алекса #aleksalifestyle #aleksalifestyle

A post shared by ALEKSA_OFFICIAL (@aleksa___official) on Jun 27, 2020 at 2:14pm PDT