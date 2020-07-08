Певица Алекса призналась в любви к женатому фитнес-тренеру

Москва, 8 июля. В минувшее воскресенье состоялся Международный день поцелуев, который многие звезды отметили, выложив в Сеть фотографии со своими возлюбленными. Исключением не стала и певица Алекса, которая опубликовала снимок, на котором она целует своего бойфренда фитнес-тренера Вячеслава Дайчева.

Многие поклонники звезды отметили, что та даже не пытается скрыть свои чувства к бойфренду, который, между тем, является женатым мужчиной. Комментаторы согласились, что звезда «Фабрики звезд» очевидно «по уши влюблена».

Среди прочего, Алекса выложила в своем блоге фотографию, где она целуется с Дайчевым.

«Вас могут целовать люди, хорошо целовать, умело, но ни один поцелуй не сравнится с поцелуем любимого человека, твоего человека. Все мои поцелуи принадлежат только тебе, любимый», — подписала снимок Алекса.

Стоит отметить, что сам Дайчев, который, по сообщениям СМИ, со дня на день должен стать отцом, никак не ответил на многочисленные признания Алексы в любви. В своем Instagram он ограничивается публикацией видео, где демонстрирует свою тренерскую работу.

Напомним, что в апреле супермодель Наталья Водянова, помолвленная с французским бизнесменом Антуаном Арно, внезапно призналась в любви известному американскому журналисту Дереку Бласбергу. Водянова и ее возлюбленный, сын мультимиллиардера Бернара Арно, вместе уже девять лет, а с прошлого года помолвлены. Поклонники с нетерпением ждут, когда пара зарегистрирует свои отношения. Пока знаменитости готовятся к свадьбе и воспитывают детей.