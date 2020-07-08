Певица Алекса призналась в любви к женатому фитнес-тренеру

Москва, 8 июля. В минувшее воскресенье состоялся Международный день поцелуев, который многие звезды отметили, выложив в Сеть фотографии со своими возлюбленными. Исключением не стала и певица Алекса, которая опубликовала снимок, на котором она целует своего бойфренда фитнес-тренера Вячеслава Дайчева.
Многие поклонники звезды отметили, что та даже не пытается скрыть свои чувства к бойфренду, который, между тем, является женатым мужчиной. Комментаторы согласились, что звезда «Фабрики звезд» очевидно «по уши влюблена».
Среди прочего, Алекса выложила в своем блоге фотографию, где она целуется с Дайчевым.
«Вас могут целовать люди, хорошо целовать, умело, но ни один поцелуй не сравнится с поцелуем любимого человека, твоего человека. Все мои поцелуи принадлежат только тебе, любимый», — подписала снимок Алекса.
Стоит отметить, что сам Дайчев, который, по сообщениям СМИ, со дня на день должен стать отцом, никак не ответил на многочисленные признания Алексы в любви. В своем Instagram он ограничивается публикацией видео, где демонстрирует свою тренерскую работу.
Напомним, что в апреле супермодель Наталья Водянова, помолвленная с французским бизнесменом Антуаном Арно, внезапно призналась в любви известному американскому журналисту Дереку Бласбергу. Водянова и ее возлюбленный, сын мультимиллиардера Бернара Арно, вместе уже девять лет, а с прошлого года помолвлены. Поклонники с нетерпением ждут, когда пара зарегистрирует свои отношения. Пока знаменитости готовятся к свадьбе и воспитывают детей.
Любимый, каждый день с тобой особенный!!!???? Цените время, когда вы любимы, счастливы, здоровы! Стройте планы на будущее и воплощайте их. И да, милый ????, у нас впереди с тобой особенное будущее... P.S. Посмотрите на отметку на фото и каждому из вас советую посетить это замечательное и благодатное место! За 16 лет, которые я живу в Москве- это место поистине для меня открытие???????? #алекса #aleksalifestyle #aleksalifestyle