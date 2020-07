Кардашьян порадовала поклонников откровенным снимком и новым имиджем

Лос-Анджелес, 8 июля. Ким Кардашьян порадовала поклонников новым снимком, на котором предпринимательница и модель предстала с новым цветом волос.

На своей странице в Instagram Кардашьян опубликовала фото, на котором она изображена с красным цветом волос и в откровенном красном топе с расстегнутыми пуговицами.

Поклонники оценили изменения во внешнем виде модели. Большинство сошлись во мнении, что новый цвет волос очень идет Ким. Многие в комментариях называют ее первой леди, вспоминая о заявлении ее супруга Канье Уэста о возможном участии в президентской гонке.

На прошлой неделе Уэст заявил, что собирается участвовать в выборах президента США в своем Twitter. В серьезность намерений рэпера поверили не все: канал ABC News в своем материале допустил, что заявление исполнителя может быть связано с желанием прорекламировать новый альбом God’s Country и трек из него Wash Us in the Blood. Словам певца поверили и не все поклонники.

В то же время Уэст нашел поддержку в лице американского бизнесмена, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, который заявил, что полностью поддерживает рэпера, передает телеканал «360».