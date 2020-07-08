Норкин выложил видео с отдыха спустя месяц после смерти жены

Москва, 8 июля. Телеведущий Андрей Норкин выложил медитативное видео с отдыха спустя месяц после смерти своей супруги Юлии Норкиной.

Скоропостижная смерть жены не выбила Норкина из рабочей колеи — трагедию телеведущий перенес, как говорится, на ногах, не перестав работать над своей программой. Лишь спустя месяц, когда большинство телевизионных передач уходят на летний перерыв, он позволил себе отдых.

Телеведущий выложил в Instagram видео, в котором не произносит ни слова. В кадре лишь некий водоем, звук волн и плавающие вдалеке парусники.

Подписчики Норкина пожелали ему восстановить душевное равновесие.

«Хорошего отдыха и душевного равновесия», — прокомментировала видео natalie.trofimowa.

«Счастливого отдыха, крепкого здоровья и отличного настроения! Ждем с нетерпением в августе!» — пожелала shiginatatiana.

«Андрей, мы по вам очень соскучились, но подождем сколько надо, потому что вам необходимо отдохнуть. Так что отличного умиротворяющего отдыха», — написала ia.vollkova.

Напомним, Юлия Норкина скончалась 5 июня. Официальная причина ее смерти — инфаркт на фоне стресса. Скоропостижный уход из жизни известной радиоведущей породил немало слухов — ряд блогеров и СМИ утверждают, что она могла покончить с собой.