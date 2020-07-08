Ивлеева и Галич отписались друг от друга в Instagram

Москва, 8 июля. Телеведущая Настя Ивлеева и ее коллега Ида Галич, ранее бывшие подругами, отписались друг от друга в Instagram.

Конфликт Ивлеевой и Галич обрастает новыми подробностями, и если раньше обострение их взаимоотношений подтверждалось лишь на уровне слухов, то теперь поклонники получили доказательство ссоры.

Ранее девушки часто радовали подписчиков совместными забавными видеороликами и вайнами, но в какой-то момент все прекратилось. Причина конфликта остается тайной, правду о нем знают, пожалуй, лишь сами звезды экрана. Недавно Галич отметила, что Ивлеева не подписана на нее в Instagram.

«Вчера обнаружила, что Настя не подписана на меня в Instagram. Сначала подумала, что у нее гив, но потом обнаружила у нее в подписках Машу Миногарову, Наталью Рудову. Поняла, что нет, не гив. В связи с этим вот что могу сказать: человек не обязан смотреть контент, который ему не интересен. Это выбор каждого», — цитирует Галич «СтарХит».

Многие поклонники отмечают, что Ивлеева все чаще демонстрирует признаки звездной болезни. Сама она отрицает подобные обвинения.

«Многие пишут, что я зазналась: сумки, бренды и так далее. Мне сейчас 29 лет, время идет. Мои интересы меняются. Когда покупаешь новое платье, хочется повыпендриваться перед подругами. А мои подруги где? Правильно — в Сети. Главное, чтобы была мотивация развиваться, зарабатывать и покупать все эти наряды и платья», — объяснила она.

По поводу заносчивого поведения Ивлеевой резко высказалась Айза Анохина, призвавшая «зазвездившуюся» телеведущую «нащупать землю под ногами».