Ивлеева и Галич отписались друг от друга в Instagram

Москва, 8 июля. Телеведущая Настя Ивлеева и ее коллега Ида Галич, ранее бывшие подругами, отписались друг от друга в Instagram.
Конфликт Ивлеевой и Галич обрастает новыми подробностями, и если раньше обострение их взаимоотношений подтверждалось лишь на уровне слухов, то теперь поклонники получили доказательство ссоры.
Ранее девушки часто радовали подписчиков совместными забавными видеороликами и вайнами, но в какой-то момент все прекратилось. Причина конфликта остается тайной, правду о нем знают, пожалуй, лишь сами звезды экрана. Недавно Галич отметила, что Ивлеева не подписана на нее в Instagram.
«Вчера обнаружила, что Настя не подписана на меня в Instagram. Сначала подумала, что у нее гив, но потом обнаружила у нее в подписках Машу Миногарову, Наталью Рудову. Поняла, что нет, не гив. В связи с этим вот что могу сказать: человек не обязан смотреть контент, который ему не интересен. Это выбор каждого», — цитирует Галич «СтарХит».
Многие поклонники отмечают, что Ивлеева все чаще демонстрирует признаки звездной болезни. Сама она отрицает подобные обвинения.
«Многие пишут, что я зазналась: сумки, бренды и так далее. Мне сейчас 29 лет, время идет. Мои интересы меняются. Когда покупаешь новое платье, хочется повыпендриваться перед подругами. А мои подруги где? Правильно — в Сети. Главное, чтобы была мотивация развиваться, зарабатывать и покупать все эти наряды и платья», — объяснила она.
По поводу заносчивого поведения Ивлеевой резко высказалась Айза Анохина, призвавшая «зазвездившуюся» телеведущую «нащупать землю под ногами».
«Насте пора нащупать землю под ногами. Дорогие шмотки не сделают человека из быдла. Настя унижает всех подряд. Она — версия бабки на лавке 2020 года», — заявила она.