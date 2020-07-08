Музеи мира выясняют в Twitter у какого экспоната самые лучшие ягодицы

Москва, 8 июля. Мировые музеи приняли участие в состязании, чтобы выявить экспонат с лучшими ягодицами. Старт челленджу дал Йоркширский музей, который опубликовал в своем Twitter пост с хешетгом #BestMuseumBum («Лучшая музейная попа»).

Британский музей выложил снимок мраморной римской статуэтки обнаженного спортсмена из своей коллекции.

В ответ на это японский Мемориальный музей укие-е Ота выложил в своем аккаунте картины с борцами сумо.

Следующим ход сделал Лондонский зоологический музей, опубликовавший фотографии с задними частями шмелей и пчел. А Эшмолеанский музей искусства и археологии показал бронзовую статую Зевса, добавив, что его ягодицы «всегда радуют толпу».

Аккаунт Музея замка Йорка продемонстрировал открытку, на которой изображен голый мужчина, вытирающий ягодицы полотенцем.

«Мне кажется или здесь становится жарко? Эта открытка на День святого Валентина была продана в универмаге Фенвика в Нью-Йорке в 1987 году. Хотя внутри была напечатана фраза «Я тебя люблю», — эту копию никогда никому не отправляли», — написали представители Музея замка Йорка в Twitter.

Напомним, что в июне пять чернокожих мужчин ворвались в Музей на набережной Бранли в Париже и попытались сорвать с пьедестала деревянный столб для похоронных церемоний африканского народа бари. Инцидент произошел на волне демонстраций Black Lives Matter, вызванных смертью Джорджа Флойда в США.