Возлюбленная Прохора Шаляпина потеряла ребенка

Москва, 8 июля. Экс-невеста певца Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева оказалась в больнице, потеряла ребенка и находится в затруднительном финансовом положении. По словам женщины, все беды у нее возникли из-за артиста, который бросил ее ради миллионерши из Канады.

Известно, что у Гудзевой уже есть ребенок от Шаляпина. Несмотря на это, певец пока не признает мальчика Федора своим, заставляя женщину пройти ДНК-тест.

«Но как не его ребенок? Я в отличие от него не веду двойную жизнь. Надеюсь, что он поступит как мужчина, усыновит своего сына», — пояснила бывшая невеста Шаляпина.

По словам Гудзевой, у пары должен был родиться еще один ребенок. Между отношениями с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской и миллионершей Татьяной Дэвис, Шаляпин решил вновь вернуться к Гудзевой. По словам женщины, артист клялся ей в любви, а потом она узнала о том, что он сбежал к богатой предпринимательнице из Канады. В результате Гудзева попала в больницу после нервного срыва, а певец перестал выходить с ней на связь.

«Но, видимо, из-за его игнора произошел выкидыш, я потеряла нашего малыша. Я так растоптана и хочу, чтобы все знали, какой он негодяй. Столько денег на лечение и реабилитацию потрачено. Все, что было отложено на детей, все отдала врачам, которые меня сейчас спасают», — заявила она в беседе с KP.ru.

Напомним, ранее российский певец Прохор Шаляпин опубликовал в своем Instagram архивный снимок, на котором он запечатлен в компании таинственной молодой незнакомки.