Лукашенко раскритиковал белорусских бизнесменов

Минск, 8 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что местным предпринимателям стоит начать «поворачивать свои головы» в сторону сотрудников, которые работают в их фирмах и компаниях. Таким образом он посоветовал бизнесменам обратить внимание на развитие дела.

Лукашенко отметил, что правительство страны планирует сохранить контроль государства над предприятиями и даже усилить его.

«Мы слишком разбаловали наших новоявленных нуворишей, наших богатеньких, и многие из них забыли, что им надо производством заниматься, бизнесом, а не другими вещами. Я это заметил. Чтобы не было больно, вы начинайте поворачивать свои головы в сторону тех, кто вам приносит блага», — приводит слова Лукашенко местный телеканал ОНТ.

Президент Белоруссии также обратил внимание бизнеса на то, что он не закрывал рестораны и гостиницы в период пандемии коронавируса. Тем не менее, предприниматели ждут поддержки и денег, которые государство должно «забрать у учителей, врачей и военных».

«Так вот искренне признаюсь: я специально сдерживал этот процесс и ждал, когда вы свои деньги достанете из карманов и вложите», — сказал Лукашенко.

Ранее политик заявил, что если поведет себя демократично, то рискует потерять страну. Лукашенко выразил мнение, что «определенные силы» начали раскачивать ситуацию в стране. Президент при этом добавил, что властям удалось сорвать масштабный план по дестабилизации страны. Лукашенко подчеркнул, что это не шутка и не запугивание, но эти силы действительно могли привести страну «к некоему Майдану».