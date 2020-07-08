Украина покинула еще одно соглашение в рамках СНГ

Киев, 8 июля. Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества независимых государств (СНГ). Такой приказ президента Украины Владимира Зеленского был опубликован на официальном сайте главы государства.

Власти Украины ранее уже прекратили в одностороннем порядке действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. А с 1 апреля 2019 года прекратил действовать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между обеими странами.

«Постановляю: 1. Выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств, достигнутого 5 декабря 2012 г. в городе Ашхабаде», — гласит текст подписанного Зеленским указа.

Год назад Кабмин Украины принял решение о разрыве другого соглашения со странами Содружества независимых государств (СНГ), оно касается международного сертификата взвешивания грузового транспорта. Действие документа было прекращено без обсуждения на заседании правительства страны по инициативе министерства инфраструктуры Украины. Соглашение было подписано Россией, Арменией, Белоруссией и рядом других стран.

Напомним, власти Украины после 2014 года заявили о стремлении прекратить участие в работе СНГ и о курсе на евроинтеграцию. Экс-президент страны Петр Порошенко подписал указ об отзыве представителей Киева из уставных органов СНГ и заявил о пересмотре всех международных договоров, заключенных в рамках содружества. Власти стремятся войти в состав Евросоюза и НАТО, однако этому мешает высокий уровень коррупции и продолжающаяся в Донбассе гражданская война.